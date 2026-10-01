2.000 concentrados en Barcelona exigen convalidar los decretos de vivienda

Barcelona, 1 de octubre de 2026. Unas 2.000 personas según el Ayuntamiento se han concentrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona este jueves 20 a 21 horas en una 'cacerolada' para exigir la convalidación de los decretos ley sobre vivienda --'decreto Maricarmen'--, aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. La acción, convocada por el Sindicat de Llogateres, ha comenzado a las 20 horas de este jueves y se está realizando en diferentes ciudades españolas ante sus consistorios, en solidaridad con el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid.