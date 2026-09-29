2.000 personas se manifiestan en favor de la vivienda ante un acto de Sánchez en Barcelona

Barcelona, 29 de septiembre de 2026. Unas 2.000 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, y unas 20.000 según los organizadores, se han concentrado este lunes para exigirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el decreto ley previsto para este martes garantice un acceso "digno" a la vivienda. La concentración se ha iniciado sobre las 19.00 horas frente al Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, donde tiene lugar un acto en el que interviene Pedro Sánchez, y minutos más tarde los manifestantes han cortado la Diagonal.