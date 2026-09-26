Unas 25.000 personas se manifiestan en Madrid bajo el lema 'Ni Una Maricarmen Más'

Madrid, 26 de septiembre de 2026. Unas 25.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en la manifestación iniciada a las 18.30 horas en la Puerta del Sol para exigir responsabilidades por el desahucio de Maricarmen Abascal y reclamar medidas urgentes que garanticen el derecho a la vivienda. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas, organización convocante de la marcha, ha elevado la cifra de participación a 300.000 asistentes. (Fuente: Europa Press / Podemos)