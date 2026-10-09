3.000 personas según GUB marchan en Barcelona por Maricarmen y Olga y llaman a la huelga

Barcelona, 9 de octubre de 2026.
Unas 3.000 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, 15.000 según los organizadores, se han manifestado este viernes en el centro de Barcelona en recuerdo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid; y de Olga Matute y Javier, que se suicidaron tras ser desahuciados en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y han llamado a unirse a la huelga general del 11 de noviembre.
Bajo el lema 'Per l'Olga i la Maricarmen: El negoci de l'habitatge mata!', han organizado la manifestación el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya y la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.