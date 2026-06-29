4.000 aficionados se reúnen en Montmeló para celebrar el GTI 50 Fest

Madrid, 29 de junio de 2026. Historias de amor, familiares, e incluso de vehículos restaurados con auténtica pasión. Así es como un icono de cuatro ruedas, el Volkswagen Golf GTI, cumple su 50 aniversario. Con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos en el mundo, se ha convertido en un modelo que ha ido trascendiendo generación tras generación. Millones de kilómetros recorridos que han dado lugar al GTI 50 Fest. Un evento único celebrado en el Circuito de Montmeló donde los amantes de este vehículo han podido reunirse y disfrutar de los Golf más clásicos a los más modernos. Durante la celebración, la marca alemana también ha querido desvelar el coche que lleva las siglas GTI a la era eléctrica, el ID Polo GTI. Un vehículo que, además, se produce en España. Un encuentro único donde los amantes del motor han podido disfrutar de la esencia del Golf GTI y del 50 cumpleaños de un modelo icónico.