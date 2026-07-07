El 43% de los españoles hace la compra tanto en supermercados online como físicos

Madrid, 7 de julio de 2026. Casi la mitad de los españoles ya combina hacer la compra tanto en supermercados online como físicos. El principal motivo es evitar desplazamientos, seguido por el ahorro de tiempo y por no cargar peso, según un estudio realizado por Beruby para Amazon Fresh, el servicio de supermercado de Amazon. Con el fin de dar respuesta a las demandas de consumo, cuenta con cinco centros de operaciones en España. En concreto, el centro de operaciones de Madrid, en Coslada, emplea a más de 150 personas. Entre los productos más demandados por los clientes en el centro de Coslada, destacan bebidas, huevos, fruta y verduras. El estudio también demuestra que casi la mitad cree que comprar online ofrece más opciones y herramientas para ahorrar.