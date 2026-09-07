45.000 personas vibran durante dos días de música en directo en Coca-Cola Music Experience

Madrid, 7 de septiembre de 2026. Foodtrucks, coches de choque, personalización de look festivalero, y mucha música en directo. De esto y mucho más han podido disfrutar miles de personas que han asistido a Coca-Cola Music Experience. El festival ha celebrado su 16º edición consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario musical y como un referente de ocio responsable entre los jóvenes. Dos jornadas, más de 20 horas de música en directo y 30 artistas nacionales e internacionales que reflejan la apuesta del festival por la diversidad de estilos y el apoyo al talento emergente. El madrileño Omar Montes ha sido una de las figuras más destacadas de esta edición gracias a su capacidad única para conectar e interactuar con el público en directo. El cartel también ha contado con la actuación del rapero argentino Ysy A, uno de los máximos referentes del trap latinoamericano, y de Ruslana. En esta edición, además, miles de jóvenes han podido ver Coca-Cola Music Experience en streaming, haciéndolo accesible para todos los públicos y llevando el festival a todos los rincones del planeta.