Unos 50 manifestantes claman contra Junts en Barcelona por su 'no' a los decretos de vivienda

Barcelona, 2 de octubre de 2026. Unos 50 manifestantes del Sindicat de Llogateres acampados en la plaza Catalunya y de la PAH se han concentrado este viernes a mediodía en las inmediaciones de sede de Junts en Barcelona para clamar contra el partido por su rechazo a los reales decretos del Gobierno en materia de vivienda y han llamado a la huelga general. Los concentrados han silbado y han proferido gritos de 'Fuera' cuando han conseguido, a través de un altavoz, retransmitir la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Congreso, en la que ha justificado el voto en contra de su grupo a los decretos.