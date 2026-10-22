50 personas piden ante Educación la reclasificación del Personal de Atención Educativa

Barcelona, 22 de octubre de 2026. Declaraciones de la portavoz de La Intersindical, Júlia Roure, la portavod de la CGT Marta Lozano y la portavoz de la CNT, Montse Luque, en la concentración de unas 50 personas del Personal de Atención Educativa ante la conselleria d'Educació de Catalunya, para reclamar una mejor gestión y la reclasificación del personal. Cerca de 50 personas, convocadas por CGT Laborals, CNT, COS, Intersindical y Marea Blava, se han concentrado este jueves a las 17.30 horas frente a la Conselleria de Educación para pedir la reclasificación profesional del Personal de Atención Educativa (PAE), aprobada en julio, y han cortado la Via Augusta durante 45 minutos. Representantes de los sindicatos convocantes han asegurado en declaraciones a la prensa que la Dirección General de Función Pública de la Generalitat está vetando "completamente" la reclasificación.