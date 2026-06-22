El 59% de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico tiene dificultades en su vida social

Madrid, 22 de junio de 2026. El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad autoinmune que afecta a más de 82.000 personas en España. El tiempo es un factor clave: actuar rápido e identificar los síntomas supone ganar en bienestar, mejorar la calidad de vida y recuperar el control. Una patología en la que el 59% de los pacientes tiene dificultades para mantener su vida social debido a las afecciones. Existe un retraso en el diagnóstico de cuatro años de media para los pacientes con lupus que puede provocar alteraciones irreversibles en la salud de estos. Una enfermedad autoinmune en la que es esencial el abordaje multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de los pacientes.