El 61% de las empresas españolas ya usan inteligencia artificial

Madrid, 4 de junio de 2026. Un 61% de las empresas españolas ya han implementado soluciones de inteligencia artificial, siete puntos por encima de la media europea. Esta es una de las principales conclusiones del estudio presentado por Amazon Web Services en el marco de la 11ª Edición del AWS Summit Madrid. Durante la jornada, que ha reunido a más de 10.000 personas, se ha puesto en valor el nivel de adopción de IA que mantiene a España como uno de los países más avanzados de Europa. En este sentido, AWS tiene un papel muy relevante. Mapfre es una de las empresas españolas que ha adoptado la inteligencia artificial de una manera responsable y centrada en las personas. Entre los principales obstáculos para una adopción avanzada de IA se encuentran el navegar por un panorama regulatorio fragmentado, el acceso a talento cualificado y la falta de incentivos para innovar.