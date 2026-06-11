El 62% de los españoles usa el climatizador menos de lo que querría por el gasto eléctrico

Madrid, 11 de junio de 2026. Con la llegada del calor el uso del aire acondicionado se convierte en un elemento clave para garantizar el confort en los hogares españoles. Sin embargo, según un estudio realizado por Samsung sobre los hábitos de climatización en el hogar, el 72% de los encuestados aspira a un bienestar que no requiera de una intervención continua. Otro dato revelador del estudio es que el 77,3% de los encuestado reconoce estar preocupado por el impacto que supone refrescar la vivienda en la factura, y un 62% afirma limitar el uso del aire acondicionado debido al coste energético que implica. Bajo el concepto de "Verano Invisible", Samsung ha lanzado su gama WindFree con el objetivo de que la climatización funcione en segundo plano. Con esta tecnología, Samsung refuerza su compromiso de adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor a través de soluciones innovadoras.