70 expertos impulsan el primer consenso para mejorar el abordaje del síndrome CRM en España

Madrid, 15 de junio de 2026. 70 expertos de Cardiología, Nefrología, Endocrinología, Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria han impulsado el primer consenso Delphi multidisciplinar sobre el síndrome cardiovascular-renal-metabólico, una iniciativa en la que ha participado Boehringer Ingelheim y que también ha estado presente en el congreso SEMG, celebrado en Oviedo del 11 al 13 de junio. En España, aproximadamente un 54% de la población mayor de 15 años presenta al menos una enfermedad crónica. Entre ellas pueden encontrarse enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 2, la obesidad o la enfermedad hepática metabólica. Alrededor de 1 de cada 3 adultos en el mundo padece varias de ellas. La fragmentación en el abordaje de las patologías del síndrome cardiovascular-renal-metabólico en la práctica clínica puede dificultar la detección precoz, retrasar el seguimiento y aumentar el riesgo de complicaciones en los pacientes. El consenso Delphi y el debate impulsado en el marco del congreso SEMG contribuyen a arrojar luz en la materia y a seguir mejorando la práctica clínica para favorecer una atención más integrada y coordinada del paciente con síndrome cardiovascular-renal-metabólico.