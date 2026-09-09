Aagesen anuncia 20 millones para proteger pequeños municipios de incendios

Madrid, 9 de septiembre de 2026. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un paquete de ayudas de 20 millones de euros para que los pequeños municipios mejoren su preparación y su respuesta frente a emergencias provocadas por incendios forestales. A su vez, ha avanzado la creación de una nueva línea de ayudas para investigar el fenómeno de la desinformación climática con 3,5 millones de euros. (Fuente: Congreso)