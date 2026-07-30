Aagesen dice que en 2026 se han quemado 180.000 hectáreas y se han registrado 38 grandes fuegos

Madrid, 30 de julio de 2026. En España han ardido aproximadamente 180.000 hectáreas debido a los incendios forestales en lo que va de año, lo que supone multiplicar "por más de seis" la superficie calcinada en 2025, y se han registrado 38 grandes incendios forestales. Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación de Información Nacional sobre Incendios Forestales