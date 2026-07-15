Aagesen muestra respeto a Narbona: "Defiende lo que ha ocurrido con la verdad por delante"

Valencia, 15 de julio de 2026. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha mostrado su "profundo respeto" a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y ha asegurado, respecto a su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el llamado 'caso Leire Díez', que "estará defendiendo lo que le ha ocurrido con la verdad por delante". También ha mostrado "respeto máximo" a la Justicia y cree que la condena al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez, se recurrirá.