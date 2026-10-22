Abascal afea a Albiol y Moreno su censura a los insultos de Milei

Segovia, 22 de octubre de 2026. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este jueves a los dirigentes 'populares' Xavier García Albiol y Juanma Moreno su censura a los insultos que el presidente de Argentina, Javier Milei, dedicó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que llamó "dictador" y "ladrón". "Así difícilmente acabamos con este Gobierno", ha avisado. Milei pronunció los calificativos este miércoles, en el marco de su visita a España. Durante esta jornada, estas palabras han merecido la condena del alcalde de Badalona y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que han censurado las formas del mandatario argentino. (Fuente: Vox)