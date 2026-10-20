Abascal asegura que si gana los sacrificios serán para inmigrantes, partidos y sindicatos

León, 20 de octubre de 2026. El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los sacrificios no serán para los humildes ni para el conjunto de los españoles, sino para los inmigrantes que han "invadido las fronteras", para los partidos y para los sindicatos "que han estado callados como muertos" durante ocho años y ahora convocan una huelga general "contra la oposición". (Fuente: Vox)