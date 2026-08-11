Abiertas todas las hipótesis en la investigación del incendio de Niebla, que recorre 25.000 ha

Niebla (Huelva), 11 de agosto de 2026. La investigación sobre el origen y las causas del incendio forestal originado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) mantiene "todas las hipótesis abiertas", según ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, mientras que el fuego alcanza ya un perímetro recorrido de 25.000 hectáreas, según ha precisado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.