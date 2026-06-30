Abogada de Miguel Ángel Rodríguez evitar hacer declaraciones: "Máximo respeto a la instrucción"

Madrid, 30 de junio de 2026. La abogada de Miguel Ángel Rodríguez, Blanca Alguacil, ha recalcado que no van a dar declaraciones "porque está el proceso en instrucción y, por tanto, pleno respeto a la jueza instructora". Lo ha asegurado en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas. Por su parte, Alberto González Amador, tampoco ha querido hacer declaraciones tras su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid en calidad de testigo.