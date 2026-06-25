Abogado de estudiantes con cero en euskera de la PAU pie "la nulidad de todo el procemiento"

Bilbao, 25 de junio de 2026. El abogado de los estudiantes que han sido evaluados con cero en el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha pedido en los tribunales la nulidad de las calificaciones y "de todo el procedimiento". El letrado Iñaki Picaza, ha señalado que ha presentado demanda ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo "contra la autoridad educativa, que ha seguido este procedimiento reglado, saltándose, con absoluto desprecio, la garantía de anonimato" de los alumnos y el centro del que proceden, "que es lo que garantiza la objetividad en las correcciones", por lo que decae "la objetividad".