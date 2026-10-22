El Abogado General de la UE avala el impuesto a los beneficios extra de las energéticas

Madrid, 22 de octubre de 2026. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que el impuesto temporal aprobado por la UE en 2022 sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania se ajusta al Derecho comunitario, al considerar que se trataba de una medida excepcional y proporcionada para financiar ayudas destinadas a aliviar el impacto de la subida de los precios. (Fuente: Europa Press / EBS)