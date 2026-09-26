Abogado: "No se puede permitir que salga perjudicado el dueño de la vivienda"

Madrid, 26 de septiembre de 2026. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid ha supuesto una reflexión sobre la actual situación de vivienda de España que según la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) exige medidas estructurales por parte del Gobierno para impedir los desahucios, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la congelación de los precios actuales del alquiler y la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, entre otras. Sin embargo, el abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de San Pablo CEU, José María Abella Rubio, considera que estas cuestiones no pueden permitir que "salga perjudicado el dueño de la vivienda".