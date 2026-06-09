Abuelo de la bebé fallecida en Sevilla dice que la menor llegaba "con lesiones"

Sevilla, 9 de junio de 2026. El abuelo y portavoz de la familia paterna de Leyre Montes, la bebé de 16 meses de Bormujos (Sevilla) fallecida tras sufrir quemaduras graves en su cuerpo, José Antonio Molino, ha señalado que la menor presentaba en ocasiones "lesiones o marcas físicas" al pasar del cuidado de su madre a su padre y ha aludido a la existencia de "versiones contradictorias" sobre lo ocurrido el pasado 30 de marzo, cuando, según la versión conocida hasta el momento, la niña sufrió presuntamente quemaduras durante un baño en la vivienda de su abuela materna.