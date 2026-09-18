AC Marca inaugura en Barcelona un nuevo centro de I+D con una inversión de 100 millones

Barcelona, 18 de septiembre de 2026. La multinacional española de productos de gran consumo AC Marca ha inaugurado en Sant Llorenç d'Hortons, en Barcelona, un nuevo centro de investigación y desarrollo que concentra en un mismo espacio la innovación de la compañía. El proyecto forma parte de un plan de inversión continuada que permitirá reforzar la competitividad del grupo y preparar su crecimiento en los mercados donde está presente. La compañía invertirá 100 millones hasta 2030, que se suman a los 30 ya destinados entre 2022 y 2025 para reforzar las áreas de innovación, producción y desarrollo. El acto de inauguración ha contado con la presencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, y del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, que han destacado la importancia de esta apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico. Las nuevas instalaciones, que cuentan con 4.400 metros cuadrados y reúnen a unos 80 profesionales, permitirán unificar equipos de I+D y facilitar la colaboración entre especialistas. AC Marca alcanzó una facturación de 473 millones en 2025, y sus marcas están presentes en más de 70 países y filiales en Europa y América.