La acampada de Bilbao se muestra "decepcionada" tras la derogación de los decretos de vivienda

Bilbao, 2 de octubre de 2026. Las personas acampadas en Bilbao por el Derecho a la Vivienda han afirmado que se encuentran "decepcionadas" e "indignadas" tras conocer el resultados de las votaciones en el Congreso de los Diputados de los decretos planteados por el Gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda, que han sido derogados con los votos en contra de PP, Vox y Junts en el primero de ellos y de PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN. Candela Muñoz, una de las personas acampadas frente al Teatro Arriaga, ha llamado a la gente a "unirse a la acampada" y a las "movilizaciones" para avanzar hacia una "huelga general".