La acampada de Sol se consolida y en Barcelona se anuncia una protesta por la visita de Sánchez

Madrid, 27 de septiembre de 2026. Cientos de manifestantes continúan este domingo en la Puerta del Sol de Madrid después de la primera noche de acampada en protesta por la Vivienda tras la gran movilización que reunió a alrededor de 25.000 personas. El sindicato de inquilinas ha confirmado que mantendrá la acampada hasta que el Gobierno apruebe el denominado 'decreto Maricarmen', que en su opinión debe incluir contratos de alquiler indefinidos, y ha informado de que se está hablando con otras ciudades para establecer nuevos campamentos. En Barcelona, el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciado una concentración para reclamar la renovación automática de los contratos de alquiler este lunes frente al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona, coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.