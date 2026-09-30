Los acampados por la vivienda en Bilbao avisan: "Aquí vamos a seguir"

Bilbao, 30 de septiembre de 2026. Las personas acampadas en Bilbao para protestar contra la crisis habitacional afrontan su tercera jornada de movilizaciones dejando claro que van a seguir acampadas, advirtiendo de que el reciente desahucio de Maricarmen, ha supuesto "la gota que colma el vaso" tras cruzar "todas las líneas rojas". Laura e Isusko, dos de los participantes en esta protesta, han denunciado el "estallido" social de miles de personas que dicen "basta" ante la imposibilidad de llegar a fin de mes y pagar los alquileres, mientras "bancos, fondos buitre y rentistas viven de apretarnos cada vez más". Actualmente, el campamento cuenta con unas 35 tiendas y congrega a entre 50 y 60 personas, muchas de las cuales pernoctan en la calle para después marcharse a sus puestos de trabajo y regresar posteriormente para mantener viva la protesta. "Aquí vamos a seguir", han sentenciado.