Accenture inaugura en Barcelona su nuevo hub de inteligencia artificial agéntica

Barcelona, 25 de septiembre de 2026. Accenture ha inaugurado su Agentic AI Innovation Hub de Accenture en Barcelona, un espacio colaborativo en el que profesionales de la compañía trabajarán junto a empresas, administraciones públicas y representantes del sector académico y emprendedor local para desarrollar nuevas soluciones empresariales basadas en IA agéntica. Este nuevo hub, que forma parte del Centro de Innovación de Accenture en Barcelona, no se focalizará solo en la tecnología, sino que ofrecerá a los clientes una visión completa para un despliegue exitoso de la IA agéntica. El acto ha sido clausurado por Albert Tort, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital y ha contado también con representación del Ayuntamiento de Barcelona, y CEOs y directivos de grandes compañías del ecosistema innovador catalán. Para Accenture, este hub refleja su compromiso a largo plazo con la ciudad y la innovación la transformación de las organizaciones. Según la compañía, más del 50% de las horas de trabajo se verán impactadas por agentes de IA. Gracias a este nuevo espacio, empresas e instituciones tendrán la oportunidad de reinventar sus formas de trabajar y crear valor.