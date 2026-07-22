Aceites de Oliva de España lanza su campaña más ambiciosa en Estados Unidos

Nueva York, 22 de julio de 2026. Tres días después de la marea roja y la victoria de la selección de fútbol, Nueva York sigue oliendo a España. Cada taxi y cada rincón de la Gran Manzana, muestran al mundo nuestra manera de vivir y sentir a través de la campaña más ambiciosa de la historia de Aceites de Oliva de España. "All in a Drop” (Todo en una Gota) es el lema de la campaña que la Interprofesional del Aceite de Oliva Español acaba de presentar en un evento muy especial en el Rockefeller Center. La iniciativa ha contado con la implicación del chef, escritor y colaborador de The New York Times Cooking, Andy Baraghani. La campaña está a la altura del reto que supone el mercado norteamericano, que en estos momentos está a punto de convertirse en el mayor consumidor mundial. Con este evento Aceites de Oliva de España busca diferenciarse del resto de ofertas disponibles en ese mercado y lo hace generando una identidad potente producto-país.