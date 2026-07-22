Activada la UME por el incendio de Almorox (Toledo), con Villa del Prado confinada

Villa del Prado (Madrid), 22 de julio de 2026. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada, a petición de la Comunidad de Madrid, por el incendio forestal originado en la tarde de este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que ha provocado esta evacuación de las urbanizaciones de El Encinar del Alberche en el municipio madrileño de Villa del Prado. También se ha evacuado la urbanización de El Pinar y todo el municipio ha sido confinado, así como la urbanización toledana El Romillo. (Fuente: UME / 112 Emergencias Madrid / Guardia Civil)