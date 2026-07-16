Activado nivel 2 del plan INFOMA por un incendio en Lozoyuela (Madrid)

Lozoyuela (Madrid), 16 de julio de 2026. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela, que ha llevado a enviar un ES-Alert recomendando confinamientos a la población cercana y ha provocado desalojos preventivos. El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas y afecta a una zona entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago, donde por el momento trabajan 28 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid en colaboración con Agentes Forestales y con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha incorporado al operativo. (Fuente: Emergencias Madrid)