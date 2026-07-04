Activado el Plan Alfa por peligro "extremo" de incendio en 2 comarcas de Girona

La Bisbal de l'Empordà (Girona), 4 de julio de 2026. La previsión es mantener esta medida hasta la medianoche del viernes La Conselleria de Interior y Seguridad Pública, a través de cuerpo de Agents Rurals, ha anunciado la activación del nivel 4 --el máximo-- del Plan Alfa ante un peligro "extremo" de incendios en 20 municipios de las comarcas del Baix Empordà y el Gironès (Girona). Así lo ha anunciado este sábado el jefe del área regional de Girona de Agents Rurals, Jaume Bosch, en una atención a medios en el Centro de Mando Avanzado del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), en la que ha explicado que esta medida permite restringir el acceso de personas al medio natural para evitar actividades que puedan desencadenar un incendio forestal. "Nos preocupa que tenemos a todos los efectivos de bomberos trabajando en este incendio", ha dicho referencia al fuego que se originó este viernes en La Bisbal d'Empordà, que continúa activo, y del que preocupa su flanco derecho, ante la previsión de un cambio en la dirección del viento este sábado por la tarde.