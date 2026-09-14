Activan siete medios aéreos en Benahavís y levantan el confinamiento del núcleo urbano

Benahavís (Málaga), 14 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este lunes de que se han activado desde primeras horas siete medios aéreos que trabajan junto a efectivos por tierra contra el incendio declarado este domingo en Benahavís (Málaga). Además, se ha levantado el confinamiento de los vecinos del núcleo urbano, aunque se mantiene el alejamiento preventivo de las urbanizaciones de Montemayor y La Coja.