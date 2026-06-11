Activia impulsa el mayor estudio científico sobre microbiota y kéfir en España

Madrid, 11 de junio de 2026. Considerada un "órgano invisible", la microbiota desempeña un papel clave en el equilibrio metabólico, el sistema inmunitario y la salud mental, así como un impacto directo en la longevidad. En este contexto, Activia ha celebrado el encuentro "Siente lo que no ves" para analizar los últimos avances en este ámbito. En el marco de la jornada, Activia ha anunciado la puesta en marcha de su primer estudio clínico para evaluar el impacto de su kéfir con levaduras en la microbiota humana, en colaboración con el CSIC. A través de esta iniciativa, Danone, con su marca Activia, impulsa la investigación y divulgación científica sobre salud digestiva y bienestar integral.