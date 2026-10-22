La actividad emprendedora en Granada alcanza su máximo histórico

Granada, 22 de octubre de 2026. El Informe 'Global Entrepreneurship Monitor' (GEM) 2025-2026 sobre el ecosistema emprendedor de la provincia de Granada sitúa la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en el 7,9%, frente al 5,5 % registrado en 2024. Este resultado representa el nivel más alto desde que se mide este indicador y sitúa a Granada por encima de las medias de Andalucía, del 7,2%, y de España, del 7,8%. El estudio, financiado por la institución provincial y elaborado por el equipo investigador GEM de la UGR, incorpora este año un análisis específico del Poniente Granadino.