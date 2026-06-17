Adaptación continua, uso crítico de tecnología y formación, claves en la era de la disrupción

Madrid, 17 de junio de 2026. Diseñar empresas con capacidad de transformación continua, fomentar un uso crítico de la tecnología y la inteligencia artificial (IA), impulsar la recualificación del talento e integrar la cultura del cambio en la estrategia corporativa son algunas de las claves para alcanzar el éxito empresarial en un entorno marcado por la disrupción permanente. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Organizaciones en transformación: cómo competir en un entorno de disrupción permanente', un encuentro de Ejecución de Oportunidades y un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.