Adelante Andalucía promete ser con 8 diputados "el dolor de cabeza de Moreno y Abascal"

Sevilla, 8 de junio de 2026. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado a los ocho representantes con los que contará su formación en el Parlamento andaluz en la XIII legislatura que arranca esta semana con la constitución de la Cámara surgida de las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo, y ha asegurado que esta formación será "el principal dolor de cabeza" que sufrirán el actual presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, augurando así un acuerdo entre ambas formaciones para que el dirigente 'popular' sea de nuevo investido para un tercer mandato al frente del Gobierno andaluz.