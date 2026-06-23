Adelante avisa a PP y Vox que "maltrato" a pacientes con cáncer será "el tema de la legislatura

Sevilla, 23 de junio de 2026. Una representación de Adelante Andalucía encabezada por su portavoz, José Ignacio García, se ha reunido este martes en el Parlamento con miembros de la Junta Directiva de la asociación Amama Sevilla que preside Ángela Claverol, y ha avisado a PP-A y Vox --que están negociando un posible acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma-- de que el "maltrato" que, en su opinión, practica la Junta con pacientes de cáncer "va a ser el tema de la legislatura" que acaba de comenzar en la comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo.