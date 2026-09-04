AEAL aborda los retos del mieloma múltiple en un coloquio

Madrid, 4 de septiembre de 2026. Con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), ha reunido a pacientes, profesionales sanitarios y medios de comunicación para abordar los principales retos que todavía presenta esta enfermedad. Durante el coloquio también se ha analizado la evolución del abordaje clínico del mieloma múltiple. Son muchas las necesidades que surgen para los pacientes a lo largo del proceso asistencial. Este año la campaña se llama ‘Juntos creando conciencia’, y se centra en que la enfermedad se conozca, que en Atención Primaria se piense en ella y que se siga dando visibilidad al mieloma múltiple.