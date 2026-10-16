La AECC y Ausonia financian nueve proyectos sobre el cáncer de mama en casi dos décadas

Barcelona, 16 de octubre de 2026. La colaboración entre empresas y asociaciones impulsa avances decisivos en la investigación de enfermedades como el cáncer de mama. Durante casi dos décadas, la Asociación Española Contra el Cáncer y Ausonia han financiado nueve proyectos científicos, entre ellos el desarrollo de una innovadora terapia CAR-T, impulsada por el Vall d'Hebron Instituto de Oncología y el Hospital del Mar Research Institute. Este tratamiento, que utiliza las células del sistema inmunitario para combatir el cáncer, se evaluará ahora en pacientes en un ensayo clínico en fase inicial. El objetivo de este ensayo es comprobar por primera vez la seguridad y eficacia preliminar de la terapia en pacientes con tumores sólidos de mama impulsados por la proteína HER2. Este estudio ayudará a ser capaces de seleccionar de forma más precisa a los pacientes que más se podrían beneficiar esta terapia. El apoyo continuado de la AECC y de Ausonia ha sido clave para generar avances científicos. Las terapias CAR-T ya han demostrado resultados positivos en algunos tumores hematológicos, pero su aplicación en tumores sólidos sigue siendo uno de los grandes retos de la investigación contra el cáncer.