Publicado 15/06/2026 14:14:23 +02:00CET

Aemet prevé más calor en el tercio oriental en verano marcado por la "incertidumbre" de lluvias

Sevilla, 15 de junio de 2026. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha apuntado que en el resto de junio y en los próximos meses de julio y agosto existe una probabilidad del 50% de que la temperatura tenga un "carácter cálido" para el periodo mencionado "en la mayor parte de Andalucía", mientras que este guarismo aumenta hasta un 60% en el tercio oriental, donde "hay una probabilidad mayor de que sea más caluroso". Por otra parte, Del Pino ha agregado que a nivel de precipitación existe una "incertidumbre total" para el periodo estival.