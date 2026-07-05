La AEMET prevé la segunda ola de calor del verano hasta el miércoles con máximas de 42 grados

Madrid, 5 de julio de 2026. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha afirmado que "nos encontramos ya ante la segunda ola de calor del verano, que se va a caracterizar por unas temperaturas muy altas en buena parte de España, tanto de día como de noche", con mínimas nocturnas que no bajarán de 22 a 24 grados en puntos del Mediterráneo, centro y sur peninsular. Del Campo ha precisado que "en el tercio norte de la península se registrarán temperaturas entre 38 y 40 grados, que es mucho para esas zonas, y más al sur incluso se podrán superar los 40-42 en el interior de las regiones mediterráneas o en el sur de la península", dificultando el descanso nocturno tras jornadas de extremo calor diurno. Respecto a la duración del episodio, el portavoz de la agencia meteorológica ha indicado que "en principio tenemos ola de calor casi con total seguridad hasta el miércoles".