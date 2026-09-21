La Aemet señala que la revisión de avisos meteorológicos debe ser "consensuada" con las CCAA

Valencia, 21 de septiembre de 2026. Aemet defiende que la revisión del sistema de avisos meteorológicos debe ser "consensuada" con las Protecciones Civiles autonómicas, que son las que conocen el impacto de las precipitaciones en el terreno, y que en el caso de la Comunitat Valenciana no han recibido una petición formal del Gobierno valenciano. El portavoz de la AEMET Rubén del Campo y el delgado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, han expuesto que Aemet están "totalmente dispuesto a ver lo que haya que hacer para mejorar en la medida de lo posible los planes de avisos", pero que ha recalcado que la Agencia "no puede hacer una revisión por sí sola". A raíz de la dana de 2024 se decidió reforzar aún más ese trabajo conjunto con Protecciones Civiles con la creación de un área específica, el Área de Protección Civil, y "el contacto es permanente", ha destacado.