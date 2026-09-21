La AEMET ve "muy probable" que el otoño sea más cálido de lo normal

Valencia, 21 de septiembre de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en gran parte de la Península Ibérica. En concreto, la AEMET señala que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal (60% en el suroeste peninsular), frente a un 10% de probabilidades de que sea más frío. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de la AEMET Rubén del Campo el balance del verano de 2026, que se ha caracterizado por "la persistencia e intensidad del calor y por la escasez de precipitaciones". "Es el verano más cálido en siglo y medio, con 61 días de ola de calor. Se nos ha extendido el verano a cuatro meses", ha dicho Del Campo.