Una afectada por desahucio en Badajoz: "Yo firmo ese papel porque no sabía"

Badajoz, 30 de septiembre de 2026. Declaraciones de la madre afectada, Marián, quien ha denunciado las irregularidades en el procedimiento de desahucio fijado para el próximo 19 de octubre en Badajoz. Marián ha explicado que el proceso judicial comenzó tras firmar una notificación sin conocer su contenido por no saber leer español: "Quieren la casa para renovarla (...), pero no venía a mi nombre, venía el nombre del anterior inquilino. Yo firmo ese papel porque no sabía y cuando firmo me dijeron: ¿sabes por qué firmaste? Lo firmaste para salir afuera".