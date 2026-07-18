Afectados por el incendio de Lozoyuela destacan la ayuda entre vecinos en momentos de "caos"

Mangirón (Madrid), 18 de julio de 2026. El incendio forestal desatado este jueves en las inmediaciones de Lozoyuela ha sido controlado por los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid, aunque ha provocado el corte de la M-126 para favorecer los trabajos de remate y de vigilancia. La superficie que ha quedado afectada por el incendio alcanza las 865 hectáreas. En declaraciones a Europa Press Televisión, una propietaria de un negocio en Mangirón, cercano a Lozoyuela, ha relatado el "caótico" desarrollo de la evacuación durante el incendio forestal que afectó a la zona el pasado jueves porque "cundió un poco el pánico" entre los vecinos. Ella ha explicado que, aunque ella no tiene residencia en la localidad, su establecimiento se convirtió en punto de acogida improvisado para los desalojados de la parte alta de Mangirón, a quienes "pudimos dar lo que teníamos".