La afición rojiblanca desea una tarde de gloria en el Metropolitano ante el Real Madrid

Madrid, 20 de septiembre de 2026. Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo (16.15 horas) en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-27, el primer gran examen de la temporada para un conjunto blanco con mejores resultados que sensaciones y que quiere reivindicarse en el siempre duro Riyadh Air Metropolitano, donde los rojiblancos defienden racha positiva para no perder más ritmo en la carrera por el liderato. En los aledaños del estadio, los aficionados confían en una victoria en casa pero reconocen el talento ofensivo de los madridistas.