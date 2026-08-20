Aficionados del Rayo Vallecano critican la gestión de Presa por no poder jugar en Vallecas

Vallecas, 20 de agosto de 2026. El Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés se enfrentan en el partido correspondiente a la jornada 2 de La Liga EA Sports en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, tras la negativa de la Comunidad de Madrid y de La Liga a que el partido se dispute en el Estadio de Vallecas por las condiciones de inseguridad del mismo. Ante este cambio de estadios, los aficionados rayistas han mostrado su descontento con la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa, y han pedido mejoras en el estadio para que no se vuelva a repetir esta situación.