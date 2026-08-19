AFPE celebra el el Día Mundial de la Fotografía reivindicando la mirada humana del fotógrafo

Madrid, 19 de agosto de 2026. Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía y por este motivo la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) celebra la entrada en vigor del Artículo 50 de la ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que obliga a las empresas a etiquetar de forma clara y visible cualquier imagen fotorrealista generada o manipulada con IA que simule ser auténtica. La presidenta de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE), Eva Casado, ha ha celebrado la entrada en vigor de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea el pasado 2 de agosto, que incluye el artículo 50 sobre etiquetado de contenidos generados por IA, afirmando que "todo lo que sea fotorrealista tiene que llevar una etiqueta diciendo que es inteligencia artificial con lo cual se va a poder saber si es o no es". La fotógrafa ha subrayado que las empresas están obligadas a cumplir esta normativa, ya que "si no van a tener una multa de hasta un 3% de su ganancia". Ha insistido en que la mirada humana del fotógrafo es un elemento que no puede ser falsificado, explicando que "la mirada humana no se puede falsificar y si tienes un producto o tienes una persona la fotografía que le hagas a esa persona es esa persona". Casado ha alertado sobre los problemas que genera el uso de IA en ciertos sectores, indicando que "los sectores que más se están viendo afectados con la inteligencia artificial son los fotógrafos de producto, stock, publicidad o moda" porque "al final las agencias y los clientes piensan que es mucho más fácil hacer la imagen con IA".